Crisi mercato auto in USA e Europa

L’industria delle quattro ruote sta attraversando una crisi profonda, che non si limita solo al mercato europeo, ma anche a quello americano. La Cina sta trainando il mercato automobilistico mondiale, con una produzione di automobili di ultima generazione che rappresenta un terzo della produzione globale. La crescita esponenziale dei nuovi brand cinesi è evidente nelle kermesse internazionali.

Giappone e Corea stanno tenendo botta, grazie al successo delle vetture ibride, ma nel resto del mondo la situazione è diversa. In Europa, le prese di posizione dei burocrati hanno portato a un aumento del numero di automobilisti che preferiscono tenersi stretta la cara vecchia auto termica, rimandando l’appuntamento con l’elettrico dopo il 2035. Gli storici brand stanno perdendo appeal, facendo fatica a reinventarsi in una nuova veste green.

Negli Stati Uniti, la filiera delle quattro ruote è entrata in crisi, con il crollo della Chevrolet Corvette, una delle più grandi e iconiche Case automobilistiche d’America. La produzione della Corvette è stata sospesa dal 15 dicembre, con la ripresa prevista per il 12 gennaio, a causa di un eccesso di scorte nei concessionari. Il problema è che l’asset sembra essersi spostato, anche oltreoceano, su una concezione molto lontana dalla sportività autentica. La Chevrolet ha consegnato solo 17.718 esemplari della Corvette da gennaio a settembre, un numero che non è più in linea con i target del brand.