Crisi mediorientale in Italia

I riflettori si accendono sulla crisi mediorientale e sul ruolo della comunità internazionale. Un incontro pubblico si terrà a Trecate per discutere dei temi della pace e dei diritti umani, con un focus specifico sul conflitto israelo-palestinese. L’appuntamento, intitolato “Global Sumud Flotilla – Una testimonianza dal mondo: pace, diritti e responsabilità dal Mediterraneo all’Europa”, è promosso dal gruppo locale del Movimento 5 Stelle e si terrà a partire dalle 10:00 negli spazi di via Girondella 23.

Ospite della mattinata sarà il senatore pentastellato Marco Croatti, che racconterà della sua partecipazione alla “Global Sumud Flotilla”, la missione umanitaria internazionale organizzata per richiamare l’attenzione globale sull’emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e nei territori palestinesi. Al tavolo dei relatori, per allargare il campo d’analisi alle istituzioni, siederanno anche la senatrice Elisa Pirro e l’europarlamentare Gaetano Pedullà.

Il dibattito non si limiterà alla cronaca del conflitto, ma affronterà le responsabilità della politica nazionale e il ruolo giocato dall’Unione Europea negli scenari di crisi. L’obiettivo degli organizzatori è offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento sulle dinamiche geopolitiche attuali.