13.8 C
Roma
sabato – 3 Gennaio 2026
Economia

Crisi lavoro Marche

Da stranotizie
Crisi lavoro Marche

La regione Marche si trova ad affrontare una situazione economica difficile, con un mercato del lavoro in crisi. I dati dell’Ufficio Studi della Uil Marche mostrano che il numero di occupati è sceso a 652mila unità, con un calo di 8mila rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tasso di occupazione si è fermato al 67,9%, perdendo quasi un punto in dodici mesi.

La diminuzione dei disoccupati non è da considerarsi un miglioramento strutturale, ma piuttosto un effetto dell’aumento dell’inattività, che ha portato 11mila persone in più a rinunciare alla ricerca di un impiego. Il tasso di inattività è salito al 28,9%. La crisi del lavoro autonomo è particolarmente grave, con una perdita di 22mila occupati, mentre il lavoro dipendente ha registrato un aumento di 14mila unità.

Il settore dei servizi è stato particolarmente colpito, con un crollo degli “altri servizi” che non è stato compensato dagli aumenti registrati in industria, costruzioni e commercio. Le assunzioni sono rimaste stabili, ma le assunzioni a tempo indeterminato rappresentano una quota ridotta, mentre prevalgono i contratti a termine, intermittenti e stagionali. Il ricorso agli ammortizzatori sociali è aumentato, con un aumento del 16,2% su base annua.

I dati dell’artigianato sono preoccupanti, con oltre 830 mila ore autorizzate dal Fondo di solidarietà bilaterale. Inoltre, i dati sulla sicurezza e salute sul lavoro sono allarmanti, con un aumento degli infortuni e delle malattie professionali, in particolare quelle legate a disturbi psichici e stress lavoro-correlato. La segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, sottolinea la necessità di politiche attive del lavoro e di un piano industriale regionale condiviso per rilanciare il tessuto produttivo e migliorare la sicurezza sul lavoro.

Articolo precedente
Svizzera: UDC non punta a terzo seggio
Articolo successivo
Proteste in Iran
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.