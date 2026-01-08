2.7 C
Crisi lavoro in Abruzzo

L’Italia sta affrontando una crisi demografica, con un calo delle nascite e un aumento degli anziani, che porterà a 4 milioni di lavoratori in meno e un debito al 139% del Pil entro metà del secolo. In Abruzzo, la produzione è in calo e la cassa integrazione è in aumento.

Il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, e il responsabile del comparto immigrazione, Massimo Longaretti, hanno espresso preoccupazione per il declino del capitale umano, che ridisegna i problemi di carattere strutturale come l’invecchiamento della popolazione e la riduzione della forza lavoro. Un recente rapporto della UE ha sottolineato come circa 3/4 delle piccole e medie imprese europee abbiano serie difficoltà a reclutare lavoratori qualificati, fenomeno in crescita con il progressivo invecchiamento della popolazione.

In Abruzzo, la produzione è aumentata dello 0,6% nel 2024, ma in rallentamento rispetto all’anno precedente, a causa principalmente della contrazione del comparto automotive. Il mercato del lavoro ha registrato una crescita dell’occupazione, ma con assunzioni prevalentemente in imprese di grandi dimensioni e nei servizi. Tuttavia, c’è anche un aumento della cassa integrazione, specialmente nel comparto dei mezzi di trasporto e dell’indotto.

La presenza di 158 nazionalità straniere in Abruzzo è un fenomeno migratorio significativo, con 91.170 residenti stranieri, pari al 7,2% della popolazione totale. La popolazione straniera è composta dal 50,8% di donne e si tratta di una popolazione mediamente più giovane di quella locale. I principali indicatori attestano che, nella regione, su 507.890 occupati totali, il 7,7% è rappresentato da cittadini stranieri, presenti prevalentemente nel terziario.

Lombardo e Longaretti sottolineano l’importanza di istituire una commissione regionale per l’immigrazione in Regione Abruzzo, in cui le parti sociali, l’Anci e le prefetture possano confrontarsi per coordinare politiche mirate globali per una sempre maggiore consapevolezza del fenomeno, del miglioramento dell’integrazione e per la sicurezza nella regione.

