Crisi lavoro autisti soccorritori in Puglia

Il termine del contratto di lavoro di venti autisti soccorritori, tra cui diversi professionisti provenienti dalla città di Mesagne, ha generato un clima di grande preoccupazione e ansia. Con effetto immediato, queste famiglie si trovano ad affrontare una grave crisi economica, poiché la decisione della Sanitàservice di non prorogare i contratti a tempo determinato lascia i lavoratori privi di una fonte di reddito. Al loro posto saranno impiegati gli ausiliari della società assunti a tempo indeterminato che hanno svolto un corso di aggiornamento.

Gli autisti soccorritori rappresentano una componente fondamentale del sistema di emergenza-urgenza, il cui operato è essenziale per garantire un intervento tempestivo e adeguato in situazioni critiche. La scelta della Società in house di interrompere i contratti, nonostante l’evidente carenza di organico che affligge il settore, solleva interrogativi sulla gestione delle risorse umane e sull’attenzione verso le esigenze di sicurezza e salute pubblica. I venti autisti soccorritori, che hanno dedicato il loro impegno quotidiano al servizio della comunità, vedono ora il loro futuro professionale appeso a un filo, con conseguenze dirette non solo per loro, ma anche per le famiglie che dipendono dal loro stipendio.

La decisione di non prorogare i contratti avrà ripercussioni significative su un tessuto sociale già messo a dura prova dalle difficoltà economiche. In un periodo in cui la pandemia ha amplificato l’importanza dei servizi sanitari e di emergenza, è fondamentale che le istituzioni prendano atto delle problematiche legate alla mancanza di personale e alla necessità di garantire continuità nei servizi essenziali. La sospensione non rappresenta solo una questione individuale, ma un problema collettivo che richiede una pronta risposta. La speranza è che si possa trovare una soluzione sostenibile per questi professionisti, tenendo conto non solo dell’aspetto economico, ma anche dell’importanza del loro ruolo nel garantire la sicurezza e il benessere della comunità. La tutela del lavoro e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori devono rimanere al centro delle politiche occupazionali, affinché situazioni di questo tipo possano essere evitate in futuro.

