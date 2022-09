Crisi Juve e Allegri, su Twitter vola hashtag #StadiumVuoto

La Juventus è in crisi, l’allenatore Massimiliano Allegri è nel mirino dei tifosi e sui social bianconeri decolla l’hashtag #StadiumVuoto per provare a scuotere la società torinese. La sconfitta incassata ieri a Monza ha affossato ulteriormente l’umore del popolo juventino. Sui socia e in particolare su Twitter la bocciatura di Allegri, che ha un contratto valido fino al 2025, è senza appello. C’è chi sogna l’arrivo di un tecnico di alto profilo come il tedesco Thomas Tuchel, appena silurato dal Chelsea. E c’è chi, senza voli pindarici, chiede un segnale alla società: prende quota l’hashtag #StadiumVuoto, lanciato dalla community Live Bianconera: “Non vuol dire ‘cacciare x o y’ ma è un appello alla società Juventus di prendere una posizione netta su cosa vuole fare”.