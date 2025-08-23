Crisi Italia-Francia: Salvini mette a rischio la diplomazia

La recente convocazione dell’ambasciatrice italiana in Francia è un evento che complica ulteriormente la già delicata situazione diplomatica tra Italia e Francia. Questo accade mentre la premier Giorgia Meloni cerca di evitare conflitti con altri leader europei riguardo al futuro dell’Ucraina. Meloni ha ribadito che l’Italia non intende inviare truppe a Kiev, desiderando però presentarsi come un elemento di unione in Europa.

Tuttavia, le dichiarazioni controverse di Matteo Salvini, che ha usato toni offensivi nei confronti di Emmanuel Macron, rischiano di compromettere questo sforzo. Da Palazzo Chigi, la strategia attuale sembra essere quella di prendere le distanze dalle affermazioni di Salvini, chiarendo che le sue opinioni sulla politica estera non rappresentano la posizione del governo. Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani evitano di commentare le parole di Salvini, che ha definito Macron in modi poco confacenti.

Dietro il silenzio c’è comunque un messaggio chiaro: la politica estera italiana spetta al presidente del Consiglio e al ministro degli Esteri, e l’amicizia con la Francia resta intatta. Questo concetto è stato ribadito anche dall’ambasciatrice italiana a Parigi e da figure di Forza Italia, che hanno sottolineato la necessità di mantenere relazioni solide con la Francia.

La Lega, da parte sua, ha tentato di minimizzare la situazione con dichiarazioni del suo capogruppo al Senato, sottolineando la necessità di pace e evitando escalation conflittuali. La vicenda, tuttavia, si complica ulteriormente a causa delle passate affermazioni di Salvini nei confronti di Macron, che hanno suscitato proteste. Il futuro dei rapporti diplomatici tra Italia e Francia dipenderà da come Meloni riuscirà a gestire la situazione con Salvini.