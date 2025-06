Crisi Israele-Iran: Meloni e Tajani in riunioni di emergenza

Dopo l’attacco di Israele all’Iran, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sta seguendo attentamente la crisi e ha convocato una riunione in videoconferenza con i ministri e i vertici dell’intelligence per oggi pomeriggio. Nel frattempo, il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha indetto una riunione di emergenza presso l’unità di crisi della Farnesina per discutere della situazione dei cittadini italiani nel Golfo.

La Farnesina ha sconsigliato viaggi non necessari nella regione e ha avvertito i cittadini italiani registrati in Iran. Tajani ha avuto un colloquio con l’ambasciatrice italiana a Teheran, Paola Amadei. In un’intervista, ha dichiarato di non aspettarsi un attacco così tempestivo e ha evidenziato che si tratta di un’azione unilaterale senza il coinvolgimento di altri Paesi.

Tajani ha ribadito l’importanza del dialogo, sottolineando che un deterioramento della situazione militare non giova a nessuno e ha auspicato che la diplomazia prevalga per evitare conflitti. Ha anche rassicurato sul fatto che al momento non ci sono problemi per i cittadini italiani, che sono stati avvisati di non muoversi. In Iran si trovano circa 450 italiani, mentre molti altri risiedono in Israele. Infine, ha invitato alla massima prudenza e a evitare viaggi nell’area, data la tensione attuale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com