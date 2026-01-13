Crisi Iran Stati Uniti

Iran e Stati Uniti stanno cercando una soluzione diplomatica alla crisi innescata dalla durissima repressione di Teheran nei confronti delle proteste in corso da due settimane, con centinaia di morti nel paese. L’attacco americano prospettato da Donald Trump in risposta alle violenze del regime rimane un’opzione concreta, mentre i contatti tra i due paesi proseguono.

Il presidente Trump ha dichiarato che i leader iraniani hanno chiamato e vogliono negoziare, prospettando una potenziale svolta, confermata anche dall’Iran. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha parlato con l’inviato statunitense Steve Witkoff e hanno discusso della possibilità di un incontro.

Tuttavia, davanti al mondo, l’Iran continua a mostrare un volto di sfida, con la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei che ha elogiato le manifestazioni filogovernative e ha definito la giornata di proteste come “storica” e un “monito per i politici americani”.

La Casa Bianca è consapevole del doppio volto dell’Iran e il presidente Trump terrà un vertice con i principali membri dell’amministrazione per discutere una serie di misure per rispondere alla repressione iraniana, tra cui opzioni militari, azioni informatiche ed economiche. Trump ha anche annunciato dazi del 25% per qualsiasi paese che commerci con l’Iran.