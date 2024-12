Crisi internazionali al centro dell’agenda

Nei prossimi giorni la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrà un’agenda internazionale ricca di impegni. Oggi sarà a Bruxelles alle 17.30 per il vertice Ue-Balcani occidentali, seguito dal Consiglio europeo il 19 dicembre. Durante il vertice, i leader europei discuteranno il rafforzamento dell’integrazione con i Balcani, affrontando temi come politica estera, sicurezza, l’impatto del conflitto russo-ucraino sulle economie balcaniche, gestione dei migranti e lotta alla criminalità organizzata. Il summit sarà presieduto per la prima volta da Antonio Costa, nuovo presidente del Consiglio europeo.

In Parlamento, Meloni ha sottolineato l’importanza dell’adesione dei Balcani all’Unione europea, definendo la loro integrazione come fondamentale per la riunificazione dell’Europa. Ha detto che è tempo di riconoscere i progressi effettuati e premiare i loro sforzi, collaborando per stabilità e sicurezza in Europa.

Un altro tema centrale sarà l’Ucraina. Prima del Consiglio, Meloni avrà un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e altri leader europei. La premier ribadirà il sostegno dell’Italia alla difesa della sovranità ucraina e all’indipendenza del paese, mirando a una pace giusta e all’implementazione di sanzioni a Mosca.

Si discuterà anche delle tensioni in Medio Oriente, in particolare in Siria, a seguito della caduta del regime di Assad. Meloni ha affermato che l’Italia è pronta a collaborare con la nuova leadership siriana, facendo attenzione all’atteggiamento verso le minoranze etniche e religiose. Il governo italiano lavora per garantire ritorni dei rifugiati siriani che siano “volontari, sicuri, dignitosi e sostenibili”.

Inoltre, ci sarà una valutazione dei rapporti tra Ue e Usa, considerando il possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Meloni punta a mantenere un approccio pragmatico, costruttivo e aperto verso la nuova amministrazione, cercando di evitare conflitti commerciali.

Le attività internazionali di Meloni continueranno il 21 e 22 dicembre in Finlandia, dove parteciperà a un vertice ‘Nord-Sud’ con i leader di Grecia, Svezia e l’Alto Rappresentante Ue per discutere delle sfide di sicurezza europee attuali. Il premier finlandese ha sottolineato che l’Europa deve assumere maggiori responsabilità nella propria sicurezza, preoccupato per le minacce rappresentate dalla Russia.