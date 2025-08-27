Crisi interna nel governo Meloni: tensioni e rivalità aperte

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta attraversando momenti di crescente divisione interna. Le tensioni, che serpeggiavano da tempo tra ministri e alleati, sono esplose durante il Meeting di Rimini, evidenziando lo scontro tra Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, e Matteo Salvini. Tajani ha sottolineato che la politica estera deve essere gestita dal presidente del Consiglio e dal titolare della Farnesina, un chiaro avvertimento per Salvini, il quale ha spesso espresso posizioni proprie, risultando così in contrasto con le linee ufficiali del governo.

Le divergenze non si limitano alla politica estera; anche sul piano economico si amplificano le frizioni tra Tajani e Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia. Giorgetti critica le dichiarazioni dei colleghi che rischiano di compromettere la stabilità dei conti pubblici, mentre Tajani sembra opporsi a un approccio rigorista, evidenziando differenze profonde sulla gestione economica futura.

In questo contesto, la rivalità tra Meloni e Salvini si riaccende. Mentre Meloni cerca di promuovere l’unità del governo, Salvini è atteso sul palco per la chiusura del Meeting, in una posizione che suscita interrogativi. Le tensioni si intensificano anche con l’assenza del ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha scelto di non partecipare a eventi ufficiali, segnalando dissensi interni sulla gestione dei vaccini.

Inoltre, la ministra per la natalità, Eugenia Roccella, affronta critiche per la mancanza di misure efficaci, mentre emergono conflitti tra il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, sulla questione di CasaPound. Altri attriti tra diversi esponenti del governo rendono sempre più visibili le fratture all’interno dell’esecutivo, minando l’unità tanto pubblicizzata da Meloni.