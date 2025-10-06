Crisi infermieristica in Italia: numero professionisti in calo

Il sindacato Nursing Up ha rilasciato un comunicato stampa in cui esprime preoccupazione per la situazione degli infermieri in Italia. Secondo il rapporto di Agenas, il numero di professionisti è fermo a 6,86 ogni mille abitanti, significativamente inferiore alla media europea di 8,26. Questo divario potrebbe aumentare ulteriormente a causa di circa 66mila pensionamenti previsti entro il 2030 e 78mila entro il 2035.

Antonio De Palma, presidente di Nursing Up, sottolinea la necessità di attrarre nuovamente i giovani verso la professione. Le iscrizioni ai corsi di laurea in Infermieristica sono diminuite di oltre il 52% dal 2010 al 2024, con un ulteriore calo stimato dell’11,3% nel 2025. A questo si aggiunge la migrazione all’estero di circa 6mila infermieri all’anno e le dimissioni dalla sanità pubblica, che nel 2024 hanno comportato la perdita di circa 20mila professionisti. Queste cifre pongono a rischio il futuro della sanità nel paese.

De Palma evidenzia anche la necessità di migliorare stipendi e condizioni di lavoro per fermare l’emorragia di personale. Chiede un allineamento retributivo agli standard europei e la riformulazione dei contratti per conferire dignità e opportunità di crescita agli infermieri.

Infine, il sindacato accoglie con favore il piano del ministero della Salute per nuovi investimenti, ma avverte che saranno efficaci solo se accompagnati da un reale cambiamento. De Palma conclude sottolineando che la situazione attuale è critica e che potrebbero non bastare gli sforzi attuali per raggiungere l’efficienza sanitaria degli altri paesi europei.