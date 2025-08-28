Crisi infermieristica in Italia: cause e conseguenze profonde

Negli ultimi anni si è molto discusso del crescente abbandono della professione infermieristica in Italia. Ogni anno oltre diecimila infermieri lasciano il sistema sanitario nazionale, mentre il numero di giovani che scelgono di intraprendere questa carriera continua a diminuire.

Le ragioni di questa crisi sono molteplici. Oltre a stipendi bassi e carichi di lavoro eccessivi, uno degli aspetti più critici è il clima lavorativo, caratterizzato da isolamento, mancanza di fiducia e ascolto. Molti infermieri si trovano a dover conciliare vita lavorativa e familiare in un contesto che ignora le loro necessità. Questo porta a una sensazione di disagio profondo, che spinge i professionisti a lasciare non solo il posto di lavoro, ma anche la loro vocazione.

Il sistema organizzativo attuale risulta spesso rigido e disumanizzante, con relazioni tra superiori e infermieri che raramente sono basate su fiducia reciproca. Infermieri devono giustificare ogni scelta e affrontano difficoltà nel ricevere permessi o richiedere un part-time, sentendosi così un peso per i colleghi.

La continua rotazione tra reparti e sedi aggrava il problema, rendendo difficile costruire legami duraturi con i pazienti e con i colleghi. Le decisioni organizzative vengono prese senza coinvolgere il personale, ignorando la loro esperienza e le competenze accumulate nel tempo.

A peggiorare la situazione, l’invecchiamento del personale sanitario non è considerato, con professionisti esperti trattati come neolaureati. Questo porta a un aumento delle assenze per malattia, non solo fisiche ma anche emotive, e contribuisce a un clima di sfiducia e demotivazione. La crisi degli infermieri è quindi non solo economica, ma soprattutto un problema strutturale che richiede una riforma profonda.