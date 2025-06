Crisi Industriale: L’Appello di Misiani alla Politica Economica

Il settore industriale italiano sta affrontando una crisi significativa, con un calo della produzione che dura da 26 mesi. Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico, ha espresso preoccupazione per questa situazione, sottolineando che le istituzioni e il Governo non stanno supportando adeguatamente le imprese.

Durante un’intervista, Misiani ha evidenziato l’incertezza attuale, caratterizzata da oscillazioni nei dazi che paralizzano le aziende. Ha ricordato la promessa della presidente Meloni, fatta all’inizio di aprile, di un piano da 25 miliardi di euro per sostenere le imprese, che è però sparito dalle agende politiche. Secondo Misiani, è essenziale sviluppare una strategia chiara per affrontare i cambiamenti rapidi del mercato.

Il dirigente del Pd ha identificato tre punti chiave per un programma economico. Primo, l’introduzione del salario minimo e la protezione dei contratti di lavoro validi, insieme a investimenti nelle competenze dei lavoratori. Secondo, la necessità di politiche industriali che favoriscano la transizione ecologica e la digitalizzazione, in particolare per le piccole e medie imprese. Infine, ha rimarcato la necessità di riformare il sistema fiscale, affinché incentivi l’attività imprenditoriale anziché ostacolarla.

Per quanto riguarda la sicurezza europea, Misiani ha sostenuto che il rafforzamento della difesa deve avvenire attraverso una cooperazione coordinata, piuttosto che tramite spese nazionali disordinate. Ha anche affrontato la situazione in Medio Oriente, definendo la crisi umanitaria a Gaza come drammatica, e ha richiesto un cessate il fuoco immediato. Infine, ha espresso scetticismo sulle risoluzioni unilaterali riguardo al programma nucleare iraniano, suggerendo che un approccio diplomatico possa essere più efficace.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.italpress.com