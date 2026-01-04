Crisi in Venezuela e instabilità globale

L’intervento militare deciso da Donald Trump contro il Venezuela è una scelta geopolitica discutibile e una sconfitta per la pace. In un mondo segnato da guerre e conflitti, l’uso della forza da parte di una grande potenza come gli Stati Uniti è un precedente grave che indebolisce gli argini giuridici e morali contro la violenza. Trump ha giustificato l’operazione come un atto di difesa della popolazione americana contro un regime accusato di esportare droga e criminalità, ma la retorica della “guerra alla droga” è un linguaggio di comodo. Il traffico di stupefacenti è un fenomeno globale che non si combatte con missili o incursioni militari.

La scelta di Trump si fonda su una visione del mondo basata sulla supremazia e non sulla cooperazione, che sostituisce la politica con la violenza. Il Venezuela possiede le maggiori riserve petrolifere dimostrate al mondo e ha rafforzato i suoi legami con Russia, Cina e Iran, una dinamica percepita da Washington come una minaccia strategica. Tuttavia, rispondere a una competizione economica e politica con la forza militare significa accettare che la guerra diventi uno strumento ordinario di regolazione dei rapporti internazionali.

Il regime di Nicolás Maduro ha devastato il Venezuela con un potere autoritario che ha svuotato le istituzioni democratiche e condannato milioni di persone alla povertà e all’esilio. Tuttavia, la critica a un regime autoritario non può trasformarsi in una giustificazione della guerra, poiché la liberazione di un popolo non può essere imposta dall’esterno con le armi. La scelta di definire Maduro un “narcoterrorista” cancella la distinzione tra guerra e sicurezza e serve a sospendere le regole del diritto internazionale.

L’assenza delle Nazioni Unite è un fattore determinante, in quanto sarebbe spettato all’ONU intervenire con strumenti politici e diplomatici per isolare il regime venezuelano senza ricorrere alla guerra. L’impotenza del sistema multilaterale lascia campo libero alla logica dei blocchi e alla militarizzazione dei conflitti. Trump e Maduro, pur da posizioni opposte, producono lo stesso risultato: indeboliscono la pace. Ribadire una posizione pacifista non è ingenuità, ma realismo politico, perché senza diritto internazionale, senza istituzioni multilaterali credibili e senza il rifiuto esplicito della guerra, ogni condanna delle aggressioni rischia di diventare pura retorica. La pace non è passività, ma una scelta esigente di giustizia, responsabilità e dialogo.