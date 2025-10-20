Crisi in Venezuela e diplomazia della Santa Sede: nuovi santi

La recente canonizzazione di sette nuovi santi in piazza San Pietro, tra cui due venezuelani, segna un momento significativo per il Venezuela, attualmente in preda a una crisi politica profonda. Suor Carmen Rendíles e José Gregorio Hernández, il “medico dei poveri”, sono figure molto venerate nel Paese. La conferenza episcopale venezuelana ha esortato il presidente Nicolas Maduro a utilizzare questa occasione per rilasciare misure di grazia a favore di chi è stato incarcerato per motivi politici. Anche l’oppositrice Maria Corina Machado ha lanciato un appello simile.

La Santa Sede è attivamente coinvolta in questi sviluppi e ha programmato un incontro con una delegazione venezuelana che si trova a Roma. La situazione in Venezuela è ben conosciuta in Vaticano, grazie anche all’esperienza del cardinale Pietro Parolin, ex nunzio a Caracas, e dell’arcivescovo Edgar Peña Parra, venezuelano e attuale Sostituto di Parolin.

Durante un convegno all’università Lateranense, Peña Parra ha evidenziato come la canonizzazione possa rappresentare un’opportunità per la riconciliazione nel Paese. Questo scenario si inserisce in un contesto di crescente contestazione al regime di Maduro, che sta affrontando anche pressioni esterne, come l’invio di forze navali americane nei Caraibi.

Maduro ha recentemente scritto al Papa per chiedere assistenza nel preservare la pace e stabilità del Venezuela, invitando a evitare interventi militari. La Santa Sede ha reiterato il suo sostegno alla liberazione dei prigionieri politici, che secondo un’organizzazione per i diritti umani ammontano a 845. Nonostante il clima di tensione, il presidente Maduro ha celebrato i nuovi santi, esprimendo gratitudine a Papa Francesco.