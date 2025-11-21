Crisi in Palestina

12.9 C
Tahrir Al Araj, direttrice esecutiva di Miftah, commenta il piano per la pace a Gaza come una “trappola” che ignora i diritti collettivi del popolo palestinese. Secondo Al-Araj, qualsiasi proposta che non consideri la fine dell’occupazione e il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi non può essere considerata una proposta genuina per la pace e la giustizia.

Al-Araj sottolinea che la fine dell’occupazione è fondamentale per la ricostruzione della nazione e delle comunità palestinesi. Il dominio israeliano sulla vita dei palestinesi, lo strangolamento dell’economia e l’impunità per le violazioni dei diritti umani non faranno che acuire il conflitto.

Miftah, fondata nel 1998, si occupa di formare donne e giovani alla cittadinanza attiva e di promuovere la conoscenza della narrazione palestinese sul conflitto. L’organizzazione lavora anche per influenzare le politiche e l’elaborazione delle leggi e per creare le condizioni per un ambiente favorevole all’approvazione di riforme e alla democratizzazione della Palestina.

Al-Araj afferma che negli ultimi due anni, Miftah e altre organizzazioni della società civile hanno discusso del loro ruolo nello sviluppo di un discorso unificante sulla forma e il carattere di uno Stato palestinese. Sono giunti alla conclusione che non si può tornare alla situazione precedente e che è necessario dare priorità alla fine dell’occupazione.

Inoltre, Al-Araj sottolinea che è necessario indire elezioni legislative e presidenziali, ma che ciò non può avvenire senza la fine dell’occupazione. L’organizzazione sta lavorando per rafforzare il dialogo comunitario a livello di base e per accelerare il processo di ripresa, soprattutto nelle zone rurali e urbane più colpite dalla violenza e dall’oppressione.

Al-Araj afferma che Miftah esercita il controllo sull’azione di governo dell’Anp, ma che l’occupazione ha un impatto devastante su questo ambito. L’organizzazione sta lavorando per portare avanti la sua agenda e contribuire all’elaborazione delle riforme necessarie alla costruzione dello Stato palestinese, ma tutto ciò non potrà vedere la luce senza la fine dell’occupazione.

Infine, Al-Araj afferma che l’organizzazione riceve un sostegno globale come mai era avvenuto prima e che ciò le dà fiducia che un giorno l’occupazione finirà e i palestinesi potranno vivere in pace.

