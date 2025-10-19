17.8 C
Crisi in Medio Oriente: l’arte della diplomazia nascosta

Da stranotizie
Un momento storico è stato interrotto da ondate di violenza, con episodi di calma che si sono alternati. Il conflitto è riemerso in modo drammatico con l’assalto di Hamas a Israele. Questo evento si affianca all’invasione dell’Ucraina da parte dell’Armata russa. Davanti a questa situazione, le modalità tradizionali per risolvere i conflitti si sono dimostrate inefficaci. Non si tratta di incapacità, ma della propensione dei gruppi coinvolti a ricorrere alla violenza, ignorando le conseguenze.

Di fronte a questa crisi, si è deciso di coinvolgere i leader dell’intelligence per esplorare soluzioni. William Burns, direttore della CIA e diplomatico esperto, è stato inviato a Mosca per tentare di prevenire il peggio prima dell’attacco, avvisando le autorità russe di fermarsi. Tuttavia, la missione non ha avuto successo.

Successivamente, Burns e il suo team si sono concentrati sulla guerra israelo-palestinese, collaborando con i capi dei servizi segreti egiziani, turchi e quelli israeliani. L’idea era di favorire un dialogo riservato tra agenti, in grado di operare senza doversi preoccupare di dichiarazioni pubbliche e pressioni mediatiche. Questa strategia si basa su discrezione e pragmatismo, nella speranza che un approccio riservato possa rivelarsi più efficace rispetto ai metodi tradizionali.

