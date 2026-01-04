Crisi in Iran

L’Iran sta attraversando una fase di grande instabilità a causa di una crisi economica sempre più profonda e di tensioni con Washington. Le proteste stanno interessando decine di città e province iraniane, con una diffusione che rende difficile una stima precisa della partecipazione.

Al centro della mobilitazione c’è la crisi economica, con il crollo del rial, l’inflazione intorno al 40% e l’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità che hanno eroso il potere d’acquisto delle famiglie. Le recenti modifiche al sistema dei sussidi, in particolare sui carburanti, hanno avuto un effetto immediato sul malcontento, trasformando proteste inizialmente settoriali in una contestazione più ampia contro il governo.

Le manifestazioni si inseriscono in una fase delicata per la leadership guidata dalla Guida Suprema Ali Khamenei, con ferite lasciate dalle proteste del passato che non si sono mai rimarginate del tutto e un clima segnato da una sfiducia diffusa, soprattutto tra i giovani e nei centri urbani.

Sul piano geopolitico, Teheran appare più isolata rispetto al passato, con un asse di alleanze costruito negli ultimi decenni che si è indebolito tra conflitti, cambi di regime e pressioni militari. La tensione con Israele e Stati Uniti resta alta, con il programma nucleare che continua a essere il principale punto di frizione con l’Occidente.

Il nodo nucleare e il rapporto con Washington sono particolarmente critici, con i livelli di arricchimento dell’uranio raggiunti e il rapporto complesso con l’International Atomic Energy Agency che alimentano i timori di una possibile svolta militare. Gli Stati Uniti mantengono una linea dura, alternando minacce e aperture tattiche a negoziati che al momento restano fermi. L’Iran affronta uno dei passaggi più complessi della sua storia recente, con la capacità del governo di contenere le proteste senza innescare una nuova escalation interna e internazionale che sarà decisiva per il futuro immediato del Paese.