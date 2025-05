Crisi in Friuli Venezia Giulia: assessori Lega rinunciano

In Friuli Venezia Giulia è in corso una crisi all’interno della maggioranza regionale. Marco Dreosto, segretario della Lega locale, ha annunciato che tutte le deleghe sono state reintegrate al Presidente, affermando la volontà di lasciare a lui la decisione su come procedere. Questa situazione è emersa dopo le dichiarazioni del ministro Ciriani, riguardanti la gestione del nuovo ospedale di Pordenone, che hanno provocato tensioni tra le forze politiche.

La nota ufficiale sottolinea la preoccupazione dei segretari regionali per le parole del ministro, considerate una forzatura che minaccia l’autonomia gestionale della regione, mosse più da ambizioni personali che da un reale interesse per il buon governo. Dreosto ha ribadito che la Lega non utilizza la stampa per evidenziare criticità, preferendo affrontare i problemi nei luoghi istituzionali. Ha inoltre difeso il ruolo della Lega come primo partito della maggioranza, respingendo tentativi di mettere in discussione l’operato del Presidente Fedriga e della sua giunta, che mantiene un significativo consenso tra i cittadini.

Dreosto ha concluso affermando che Fedriga intende confrontarsi con il segretario nazionale di Fratelli d’Italia prima di prendere ulteriori decisioni riguardo la situazione attuale.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com