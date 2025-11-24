Crisi in Francia

La musica serve, fa compagnia, segna i momenti. Dopo anni di rara durezza e di presidenti un tempo ridanciani, cominciamo da uno scomodo paracarro con uno squillante Ta-ta-ra-zaz che annuncia l’arrivo in curva della promozione de les italiens targata Moody’s, dopo oltre due decenni. Roma non ha certo risolto tutti i problemi ma, almeno per quest’anno, è la legge di bilancio francese ad attirare le attenzioni.

L’assemblea nazionale, con un solo voto a favore, ha rigettato diverse parti della legge di bilancio, lasciando aperta la possibilità che un parlamento frammentato non riesca a raggiungere un accordo entro la fine dell’anno. Dopo la bocciatura della regolamentazione relativa alle entrate fiscali, il testo dovrà ora essere valutato al Senato, che presumibilmente casserà molti degli emendamenti aggiunti dall’Assemblea Nazionale.

Con un’ipotesi di risparmio da 43,6 miliardi di euro, la manovra francese intende ridurre il deficit pubblico e mettere un freno al debito, con un forte appello all’impegno collettivo. I punti cardine della manovra includono due giorni festivi in meno, riduzione del deficit e stabilizzazione del rapporto debito PIL.

L’inversione di rotta condurrà ad un anno bianco per welfare, stipendi, sanità e pensioni, con un congelamento totalizzante che vuole colpire l’inflazione ma che punirà famiglie e pensionati. In arrivo poi la lotta senza quartiere a frodi fiscali e sociali ed alle “nicchie”, tutte misure volte a riequilibrare il carico fiscale ma che susciterà forti resistenze trasversali.

Il rischio di instabilità è concreto, vista la mancanza di una maggioranza autonoma e malgrado l’appoggio presidenziale. Non è da escludere l’ennesimo ricorso all’articolo 49.3 della Costituzione che permette l’approvazione della finanziaria senza vaglio parlamentare. Il presidente francese è sempre più impopolare, con un consenso che è crollato al 16%. Il tempo sui paracarro in curva vola; aspettiamo il nostro prossimo Ta-ta-ra-zaz.