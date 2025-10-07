Crisi in Francia: Philippe chiede elezioni presidenziali anticipate

L’ex primo ministro francese Édouard Philippe ha ufficialmente chiesto al presidente Emmanuel Macron di indire elezioni presidenziali anticipate per affrontare la crisi politica in corso in Francia. Philippe, attuale sindaco di Le Havre e leader del partito Horizon, è il primo esponente di rilievo dell’area macronista a mettere in discussione la permanenza di Macron all’Eliseo.

Philippe ha dichiarato che “il tempo stringe” e che è responsabilità di Macron essere all’altezza del suo mandato. Pur non richiedendo le dimissioni immediate del presidente, ha evidenziato la necessità di nominare un nuovo governo per approvare un bilancio, prima di avviare la campagna per le presidenziali anticipate.

Anche Gabriel Attal, ex primo ministro e attuale leader del partito Rinascita all’Assemblea nazionale, ha criticato le scelte di Macron, esprimendo incomprensione per le sue decisioni e accusandolo di voler mantenere il controllo a ogni costo. Tuttavia, Attal è contrario a nuove elezioni e preferirebbe un compromesso politico per approvare il bilancio e scegliere un nuovo capo di governo.

La situazione politica è estremamente frammentata. La sinistra, divisa tra socialisti, ecologisti e La France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, fatica a trovare un accordo. Nel frattempo, Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, ha rinnovato la richiesta di scioglimento del parlamento o dimissioni del presidente, definendo la crisi “senza precedenti nella Quinta Repubblica”.

Jordan Bardella, presidente del RN, ha aperto a una possibile alleanza con i Repubblicani, mentre il leader di questi ultimi, Bruno Retailleau, si è mostrato più favorevole a un governo di coabitazione con i liberali macronisti. Con tre governi caduti in meno di un anno e un parlamento sempre più ingovernabile, la Francia affronta una delle sue crisi istituzionali più gravi.