Crisi in Brasile: l’opposizione alle porte del Parlamento

In Brasile, la situazione politica si è intensificata a seguito dell’arresto dell’ex presidente Jair Bolsonaro, accusato di tentativo di golpe. Il 6 agosto, i parlamentari dell’opposizione hanno interrotto l’occupazione della Camera e del Senato, avviata in segno di protesta contro questa azione.

L’opposizione ha fatto pressione affinché venga discusso un progetto di modifica del “foro privilegiato”, che trasferirebbeai processi sui parlamentari al Supremo Tribunale Federale, criticato per le sue decisioni. Inoltre, è stata proposta un’amnistia per i detenuti in relazione ai disordini dell’8 gennaio 2023. Intanto, 41 senatori hanno firmato una richiesta di impeachment contro il magistrato Alexandre de Moraes, responsabile dell’arresto di Bolsonaro e artefice di misure ritenute oppressive verso l’opposizione.

Negli ultimi giorni, i sostenitori di Bolsonaro hanno organizzato manifestazioni a Brasilia e in altre città, ribadendo il sostegno all’ex presidente, che nel 2022 ha ottenuto il 49,1% dei voti contro il 50,9% di Lula. Secondo analisi politiche, l’opposizione sta crescendo nel Parlamento, mentre il potere legislativo sembra prendere coscienza della propria marginalità. Si segnala una conflittualità crescente all’interno del Supremo Tribunale Federale, dove De Moraes è stato criticato per presunti abusi di potere nei confronti di oppositori politici.

Recenti inchieste hanno sollevato dubbi circa la legalità di alcune delle azioni di De Moraes e la sua collusione con altri membri delle istituzioni. L’arresto di Bolsonaro potrebbe innescare ulteriori frizioni, rivelando un malcontento crescente anche tra i giudici dello stesso STF.