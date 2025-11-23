Crisi in Bolivia

Il governo di Rodrigo Paz, insediatosi da poche settimane alla guida della Bolivia, è stato turbato da una serie di attriti interni che hanno messo in luce fratture profonde all’interno dell’esecutivo. Al centro della crisi si trova il vicepresidente Edmand Lara, figura carismatica e molto attiva sui social, che ha manifestato pubblicamente il proprio malcontento riguardo alle decisioni e allo stile di leadership del presidente.

Le prime avvisaglie del conflitto sono emerse il giorno successivo all’insediamento, quando Lara ha denunciato di essere stato escluso dalle riunioni di gabinetto e di essere stato invitato a “restare solo per la foto ufficiale”. Pochi giorni dopo, il vicepresidente ha ulteriormente complicato il quadro annunciando l’intenzione di presentare il suo movimento, Nuevas Ideas con Libertad, alle elezioni regionali in modo autonomo, chiudendo di fatto la collaborazione elettorale con il Partito Democratico Cristiano (PDC), la sigla che aveva sostenuto la candidatura congiunta di Paz e Lara.

Il conflitto ha raggiunto un nuovo livello quando il governo ha istituito il Viceministero della Coordinazione Politica e Legislativa, un organismo incaricato di facilitare il dialogo con l’Assemblea Legislativa. Lara ha considerato la misura una violazione delle sue competenze costituzionali, denunciandola come “incostituzionale” e accusando il presidente di volerlo annullare politicamente.

La situazione si è ulteriormente complicata con il caso dell’ex ministro della Giustizia, Freddy Vidovic, storico avvocato di Lara e nominato nel gabinetto proprio su sua raccomandazione. Quando è emersa una condanna definitiva per favoreggiamento, il ministro dell’Interno Marco Antonio Oviedo ha dichiarato che Vidovic non era legalmente abilitato a esercitare funzioni pubbliche. Mentre Paz ha scelto di destituirlo immediatamente, Lara ha difeso pubblicamente il suo collaboratore, aggravando l’impressione di una frattura istituzionale insanabile.

Per contenere la crisi, il presidente ha adottato una misura drastica: ha soppresso l’intero Ministero della Giustizia, eliminando così il nodo del contendere ma alimentando al tempo stesso nuovi interrogativi sul futuro della coalizione di governo. Parallelamente, Lara ha scelto come principale piattaforma politica il suo canale di TikTok, dove ha denunciato tentativi di “escluderlo” e ha rivendicato il proprio peso elettorale nella vittoria di Paz.

Secondo analisti politici, il conflitto tra i due leader non è frutto semplicemente di divergenze personali, ma rappresenta l’esito prevedibile di coalizioni costruite senza un reale allineamento ideologico né programmatico. La mancanza di stabilità politica rischia di compromettere la capacità del governo di affrontare la crisi economica, mentre le tensioni possono estendersi ad altri livelli dello Stato, polarizzando l’Assemblea Legislativa e influenzando negativamente le imminenti elezioni locali.

Le prossime settimane saranno decisive per determinare se il governo riuscirà a superare questo avvio turbolento e trasformarlo in un’occasione di riorganizzazione interna. In un Paese segnato da un’economia fragile, il successo dell’amministrazione Paz dipenderà dalla capacità di ricomporre la frattura con il vicepresidente e ristabilire un clima di stabilità indispensabile per guidare la Bolivia in una fase tanto delicata.