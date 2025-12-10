Crisi idrica in Irpinia e Sannio

La crisi idrica che colpisce l’Irpinia e il Sannio rappresenta un tema di grande importanza. Il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante, ha incontrato i sindaci del territorio per raccogliere le istanze delle comunità locali, che da oltre vent’anni sono alle prese con questa emergenza.

Il Ministero ha messo in campo un Piano nazionale di investimenti da 1 miliardo di euro per rafforzare le infrastrutture idriche del Paese e contrastare la siccità. Il primo stralcio del Piano ha destinato quasi 50 milioni di euro alle infrastrutture idriche della Campania. Inoltre, sono stati avviati i lavori dell’invaso di Campolattaro, rimasto incompiuto da oltre 30 anni.

Il Governo sta lavorando per superare le criticità delle infrastrutture idriche e aumentarne la resilienza. stato proposto l’istituzione di una cabina di regia con i Ministeri interessati, la Regione, i Comuni e il Commissario straordinario nazionale per adottare interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. L’attenzione del Governo è alta per garantire ai campani la salvaguardia dei diritti essenziali.