Crisi globale nel 2025

Il 2025 non è stato solo un anno di guerre, come quelle in Ucraina, in Medio Oriente e in Sud Sudan, ma anche un anno in cui si è assistito a un declino della dignità umana, dell’uguaglianza tra gli uomini e del rispetto reciproco. La guerra è tornata a essere il principale metodo di risoluzione dei conflitti e anche chi non la combatte, la minaccia. Ciò che era considerato impossibile solo pochi anni fa, come la minaccia del presidente degli Stati Uniti di sottrarre un territorio immenso come la Groenlandia a un Paese europeo, sta succedendo.

Il nazionalismo e l’imperialismo, che si credevano essere solo brutti ricordi, sono più ruggenti che mai. L’impero americano, forte delle sue basi militari in tutto il mondo e dell’egemonia tecnologica, si confronta con l’impero russo e con quello cinese, mentre l’India diventa la nazione più popolosa della Terra. L’Europa, invece, si frantuma in tanti staterelli convinti di potere ognuno da solo strappare la clausola della nazione più favorita.

La commistione in poche mani di un immenso potere tecnologico, economico e politico è la più grande minaccia per la democrazia emersa dai tempi della sconfitta del nazifascismo e del crollo del comunismo. L’idea che gli uomini nascano liberi e uguali appare ormai superata, come dimostrano le figure di Elon Musk e Peter Thiel, cresciuti nel Sud Africa dell’apartheid, dove la disuguaglianza era legge. I padroni della Rete e dello spazio sanno tutto di noi, rastrellano immense quantità di ricchezza e le sottraggono al fisco, tra gli applausi del popolo, e progettano un mondo post-umano, in cui pochi eletti vivranno quasi per sempre, su un pianeta devastato da un cambio climatico che non si tenta neppure più di contrastare.