Crisi geopolitiche e logistica: impatti sul settore marittimo

Negli ultimi tempi, il settore marittimo globale si trova ad affrontare una serie di sfide dettate dalle attuali crisi geopolitiche. Guido Grimaldi, presidente di Alis, ha analizzato come tali tensioni stiano influenzando la logistica internazionale.

Secondo Grimaldi, gli eventi recenti, soprattutto nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, hanno creato pressioni significative sul sistema logistico. Gli attacchi a navi mercantili e le possibili chiusure di rotte cruciali, come lo Stretto di Hormuz, hanno comportato un incremento dei costi. Vista la rilevanza del settore marittimo, che gestisce oltre il 90% degli scambi commerciali, è fondamentale che l’Europa intensifichi i negoziati di pace. L’Italia, con la sua posizione strategica nel Mediterraneo, deve continuare a investire in nuove rotte, come quelle recentemente avviate verso la Turchia.

Grimaldi ha evidenziato che le guerre e le incertezze legate ai dazi rappresentano un ulteriore rischio per la stabilità economica. Le politiche protezionistiche, come quelle fra Stati Uniti e Cina, stanno influenzando negativamente sia il commercio globale che la competitività europea, in particolare quella italiana.

Per affrontare queste sfide, il settore marittimo dovrebbe concentrarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità e semplificazione delle procedure. Grimaldi ha sottolineato la necessità di migliorare l’efficienza portuale, investire in navi ecologiche e formare professionisti adatti.

In un contesto europeo, alcune misure di sostenibilità possono risultare punitive per le imprese, specialmente per quelle già impegnate nella transizione ecologica. Alis, attualmente composta da 2.400 associati, mira a sostenere le aziende nella loro evoluzione verso modelli più sostenibili e digitalizzati, presentando le loro istanze alle istituzioni.