Crisi Genoa: tre punti in nove partite e un futuro incerto

Il Genoa sta vivendo un inizio di stagione difficile, avendo totalizzato solo tre punti in nove partite, con tre pareggi e sei sconfitte. L’ultima battuta d’arresto è avvenuta in casa contro la Cremonese, grazie a una doppietta di Bonazzoli, che ha messo in evidenza le difficoltà della squadra, apparsa priva di reazione e di idee.

Al termine del match, Vieira ha riconosciuto la gravità della situazione ai microfoni di DAZN: “Siamo frustrati come i nostri tifosi, è stata una sconfitta pesante sia mentalmente che fisicamente. Subire un gol dopo tre minuti ci ha condizionati. Comprendo il momento difficile, ma è necessaria unità per uscirne.”

Il tecnico francese, che ha portato la squadra a una salvezza tranquilla nel passato, non è ancora riuscito a trovare una stabilità tattica: nelle prime undici partite tra campionato e Coppa Italia, ha schierato dieci formazioni diverse.

Nonostante le difficoltà, la dirigenza ha scelto di mantenere la fiducia in Vieira, sperando che la prossima sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia possa segnare una svolta positiva per il club.