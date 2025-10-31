17.5 C
Roma
venerdì – 31 Ottobre 2025
Attualità

Crisi Genoa: tre punti in nove partite e un futuro incerto

Da stranotizie
Crisi Genoa: tre punti in nove partite e un futuro incerto

Il Genoa sta vivendo un inizio di stagione difficile, avendo totalizzato solo tre punti in nove partite, con tre pareggi e sei sconfitte. L’ultima battuta d’arresto è avvenuta in casa contro la Cremonese, grazie a una doppietta di Bonazzoli, che ha messo in evidenza le difficoltà della squadra, apparsa priva di reazione e di idee.

Al termine del match, Vieira ha riconosciuto la gravità della situazione ai microfoni di DAZN: “Siamo frustrati come i nostri tifosi, è stata una sconfitta pesante sia mentalmente che fisicamente. Subire un gol dopo tre minuti ci ha condizionati. Comprendo il momento difficile, ma è necessaria unità per uscirne.”

Il tecnico francese, che ha portato la squadra a una salvezza tranquilla nel passato, non è ancora riuscito a trovare una stabilità tattica: nelle prime undici partite tra campionato e Coppa Italia, ha schierato dieci formazioni diverse.

Nonostante le difficoltà, la dirigenza ha scelto di mantenere la fiducia in Vieira, sperando che la prossima sfida contro il Sassuolo a Reggio Emilia possa segnare una svolta positiva per il club.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Italia e crisi economica: il PIL si ferma nel terzo trimestre
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.