Crisi Gaza: Stallo sulla gestione

Mentre si attendeva un annuncio di Donald Trump sulla costituzione del Consiglio della pace per Gaza, a Cairo le formazioni politiche presenti nei Territori occupati discutevano intorno al Comitato tecnico che dovrà amministrare gli affari civili della Striscia. Le formazioni politiciche Fatah e Hamas non sono ancora giunte a un’intesa. Fatah vuole guidare il Comitato tecnico, mentre Hamas cerca di controllarlo di fatto inserendo “tecnici” non indipendenti.

Sullo sfondo ci sono le strategie statunitensi e israeliane per negare ai palestinesi il diritto di autogovernarsi e la catastrofica situazione umanitaria di Gaza causata da due anni di offensiva israeliana. Una nuova ondata di maltempo ha ucciso sei sfollati palestinesi, mentre l’ospedale Shifa ha comunicato il decesso di cinque bambini per difficoltà respiratorie e di oltre dieci anziani a causa del freddo.

Fatah insiste che la gestione di Gaza debba essere affidata a un ministro che rappresenti l’Autorità nazionale palestinese, in quanto le autorità di Ramallah sono l’unica istituzione con la legittimità internazionale necessaria per coordinare la ricostruzione e gli sforzi umanitari. Tuttavia, molti palestinesi non riconoscono questo ruolo a Fatah a causa delle posizioni assunte negli ultimi anni e delle voci di corruzione.

Hamas, d’altra parte, propone una lista di 40 “tecnocrati” ai funzionari egiziani incaricati di valutare i candidati. Israele e Usa hanno il potere di approvare o bocciare le scelte palestinesi. Il governo israeliano ha già bocciato il nome di Amjad al-Shawwa, presidente delle Ong di Gaza, perché sarebbe legato ad Hamas.

I piani di Israele per Gaza prevedono la creazione di aree chiuse, monitorate dall’esercito di occupazione, in cui saranno mandati centinaia di migliaia di sfollati palestinesi. Il Consiglio della pace, presieduto da Trump, è in continua evoluzione e terrà la sua prima riunione al Forum economico di Davos. Il Consiglio ha lo scopo di supervisionare le attività del Comitato tecnico palestinese e la ricostruzione della Striscia. Funzionari statunitensi vedono il Consiglio della pace come un nuovo tipo di Onu, composto da paesi selezionati che prenderanno decisioni in tutto il mondo.