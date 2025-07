Crisi Gaza: escalation di violenza e appelli umanitari urgentissimi

Nella Striscia di Gaza, fonti mediche riferiscono che almeno 27 palestinesi sono stati uccisi all’alba di oggi a causa di bombardamenti effettuati dalle forze israeliane. Contemporaneamente, l’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari ha dichiarato che le condizioni per la distribuzione degli aiuti nella regione sono gravemente inadeguate per soddisfare le necessità della popolazione.

A livello internazionale, il Canada ha annunciato l’intenzione di riconoscere lo Stato di Palestina all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a settembre, seguendo l’esempio di Francia e Gran Bretagna. Anche altri Paesi, come Australia, Finlandia e Portogallo, stanno considerando questa opzione. Donald Trump ha commentato sull’annuncio canadese, affermando che ciò potrebbe complicare un accordo commerciale tra Canada e Stati Uniti.

Nel frattempo, l’inviato americano Steve Witkoff è tornato in Israele, dove non era presente da gennaio. Durante una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha sottolineato l’urgenza di fermare i combattimenti.

In Italia, il Presidente Mattarella ha espresso preoccupazione per la grave situazione a Gaza, definendo intollerabili le atti di violenza indiscriminata e sottolineando il problema dell’antisemitismo che sta riemergendo nel Paese.