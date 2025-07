Crisi Gaza: dichiarazioni di pace e tragedie umanitarie

Il conflitto in corso tra Israele e Hamas continua a suscitare preoccupazioni internazionali. Il primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa, ha chiesto a Hamas di “deporre le armi”, rilasciare gli ostaggi e rinunciare al controllo della Striscia di Gaza. Durante un intervento alla conferenza delle Nazioni Unite sulla soluzione a due Stati, ha sottolineato che l’Autorità Nazionale Palestinese è pronta a stabilizzare Gaza in seguito al conflitto.

Nel frattempo, le operazioni militari israeliane continuano a provocare un numero elevato di vittime. Gli attacchi più recenti hanno portato alla morte di almeno 14 persone e al ferimento di altre 11 a Gaza. Secondo il ministero della Salute locale, il bilancio totale delle vittime dall’inizio dell’offensiva ha raggiunto quasi 60.000 persone.

In un contesto di crescente crisi umanitaria, l’ex presidente statunitense Donald Trump ha contraddetto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affermando che “la fame a Gaza c’è e si vede”. Trump ha avvertito che la popolazione della regione sta affrontando una “vera carestia”, annunciando che gli Stati Uniti e i partner internazionali contribuiranno a fornire aiuti alimentari.

A livello politico, i Paesi Bassi hanno adottato misure nei confronti dei ministri israeliani Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, vietando loro l’ingresso nel paese per la loro politica in merito ai diritti umani e alla situazione a Gaza. L’Olanda sta anche promuovendo un’iniziativa europea per sospendere i benefici commerciali a Israele e limitare le importazioni dai territori occupati.