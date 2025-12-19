15.2 C
Crisi Fir a Campogalliano

La situazione della Fir di Campogalliano, un’azienda metalmeccanica modenese, è critica. Sono in ballo le vite di 43 lavoratori e lavoratrici che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. La crisi è scoppiata lo scorso maggio e da allora la situazione è ulteriormente peggiorata. La Fim Cisl e la Fiom Cgil hanno preso posizione e chiedono un impegno totale da parte delle istituzioni per risolvere la crisi.

L’azienda produce termosifoni e ha una lunga storia legata al territorio. Tredici anni fa ha cambiato proprietà e ora è di proprietà della Sira Industrie di Bologna, della famiglia Gruppioni. I sindacati chiedono un piano industriale per salvare l’azienda e credono che ci siano margini per una riconversione produttiva, soprattutto nella filiera dell’automotive.

I lavoratori della Fir sono attualmente in contratto di solidarietà fino al 31 dicembre e i sindacati sono certi che ci sia la possibilità di prolungare la solidarietà per un altro anno. La Regione Emilia-Romagna è stata finora al fianco dei lavoratori, ma ora i sindacati chiedono un intervento anche da parte della Provincia di Modena, dei consiglieri regionali e dei parlamentari.

I sindacati e i lavoratori si sono riuniti in assemblea e hanno lanciato un messaggio chiaro: non accetteranno soluzioni a scatola chiusa e vogliono numeri e verità. La situazione è delicata e richiede un impegno concreto da parte di tutte le istituzioni per salvare l’azienda e i posti di lavoro.

