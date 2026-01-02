La Fiorentina sta attraversando un momento difficile. La sera di sabato 6 dicembre, durante la partita contro il Sassuolo, si è verificata una situazione surreale: Rolando Mandragora e Moise Kean hanno litigato su chi avrebbe dovuto calciare un rigore, che il rigorista designato Albert Guðmundsson si sarebbe rifiutato di tirare. Kean si è avvicinato al dischetto, ma il capitano Luca Ranieri gli ha ordinato di far calciare Mandragora, che ha poi segnato il rigore. Tuttavia, la Fiorentina ha perso la partita.

L’allenatore Paolo Vanoli ha chiarito che il rigorista designato era Guðmundsson, ma quest’ultimo ha smentito la versione su Instagram, affermando di non aver mai rifiutato di calciare un rigore. La situazione è еще più complicata dal fatto che Guðmundsson ha chiesto ai suoi procuratori una cessione.

La Fiorentina sta attraversando una crisi, con solo 9 punti in classifica e una sola vittoria nelle prime 17 partite. La stagione scorsa, la squadra era quarta in classifica con 34 punti, mentre quest’anno è ultima. Il divario tra le due stagioni è il maggiore mai registrato. La squadra ha perso dieci partite e ha vinto solo una, contro l’Udinese.

I problemi della Fiorentina sono stati sintetizzati da Lele Adani, che ha affermato che la squadra fa partite fatiscenti, il portiere non para e l’attaccante non segna. Il commento del sociologo Pippo Russo sul quotidiano La Nazione ha aggiunto che la città di Firenze è “sventrata dai cantieri” e che il tessuto sociale è sempre più anonimo e sfilacciato.

La crisi della Fiorentina è attribuita da alcuni al calciomercato estivo, dove sono stati spesi oltre novanta milioni di euro, mentre altri attribuiscono la crisi alla guida tecnica. I calciatori hanno litigato tra loro e con i tifosi, che hanno contestato la squadra. La situazione è così grave che einige tifosi temono una retrocessione in stile 1993. Moise Kean, vicecapocannoniere della scorsa Serie A, ha segnato solo quattro gol finora, nonostante abbia tirato in porta più volte di Harry Kane o Erling Haaland.