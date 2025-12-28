Crisi Fiorentina futuro a rischio

La Fiorentina è nuovamente in crisi dopo la sconfitta sul campo del Parma. Il successo contro l’Udinese aveva portato un momento di sollievo, ma la vittoria dei Ducali ha spazzato via ogni ottimismo in casa Viola, che si trova a fare i conti con un futuro incerto.

Il tecnico Paolo Vanoli era già a rischio prima della partita contro l’Udinese e il ko di Parma ha complicato ulteriormente le cose. La Fiorentina chiuderà all’ultimo posto, a 5 punti dalla zona salvezza, uno scenario impronosticabile all’inizio del campionato, ma frutto di una crisi interna che non sembra trovare soluzione.

Si sviluppano anche trame societarie con la firma prossima di Fabio Paratici, che entrerà nella dirigenza della Viola e potrebbe avviare una vera e propria rivoluzione. Il futuro di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina è strettamente legato al risultato della prossima partita, contro la Cremonese.

Il dubbio per l’eventuale dopo Vanoli è legato al profilo dell’allenatore su cui puntare. La Fiorentina dovrà anche risolvere la questione del contratto di Stefano Pioli, che potrebbe essere richiamato in panchina come traghettatore. L’obiettivo primario è raggiungere la salvezza, provando a cambiare marcia nel girone di ritorno.

Non si esclude che l’arrivo di Paratici possa far partire la rivoluzione già a gennaio, con un mercato aggressivo e un allenatore su cui costruire il futuro. In quest’ultimo caso, bisognerà capire quali siano i tecnici di alto profilo disposti a correre il rischio di retrocedere in Serie B.