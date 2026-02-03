13 C
Crisi Finanziaria Onu: Sede Ginevra al Freddo

Da stranotizie
Le Nazioni Unite affrontano una crisi finanziaria senza precedenti, che sta mettendo a rischio le loro operazioni quotidiane. L’organizzazione ha difficoltà concrete nel sostenere le spese ordinarie, tanto che nella sede di Ginevra gli ascensori sono stati spenti e il riscaldamento ridotto al minimo per contenere i costi.

La situazione è dovuta al mancato pagamento dei contributi obbligatori da parte di molti Stati membri. La scelta degli Stati Uniti di ridurre drasticamente il proprio finanziamento ha innescato la crisi. Il loro budget per le missioni di peacekeeping è ora solo il 30 per cento di quello concordato, mentre il contributo per le altre attività è stato azzerato. Molti altri Paesi si sono allineati a questa politica, smettendo di pagare o versando con ritardo. Alla fine del 2025, meno della metà degli Stati membri aveva saldato l’intera quota annuale.

Un ulteriore problema è uno statuto che costringe l’Onu a restituire a fine anno i fondi non spesi dalle sue agenzie. L’organizzazione si trova quindi a dover restituire ingenti somme che, in realtà, non ha mai ricevuto. Il segretario generale António Guterres ha avvertito che questa crisi strutturale di finanziamento, non dovuta a cattiva amministrazione, potrebbe presto impedire all’Onu di svolgere il proprio mandato, dalle missioni di pace al coordinamento degli aiuti umanitari.

