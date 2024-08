Crisi Ferragnez mesi prima del Pandoro-Gate, parla una fonte: “Li ho visti”

Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati a febbraio quando lui, dopo lo scandalo del Pandoro Balocco che ha travolto la moglie, ha fatto le valigie e se n’è andato di casa. “Purtroppo non è stata una scelta mia“, ha scritto lei su Instagram in risposta proprio ad un follower. La crisi fra i due, però, risalirebbe a molti mesi prima.

A parlare questa volta è stato Gianluigi Lembo, proprietario del ristorante Anema e Core di Capri che ospite moltissimi vip ogni volta, Ferragnez compresi. Fra le pagine di MOW Mag, l’uomo, parlando di Chiara Ferragni, ha ricordato: “Ricordo la scorsa estate, quando non c’era ancora aria di crisi matrimoniale, che lei e Fedez battibeccavano spesso. Insomma, si percepiva che non tutto andava per il verso giusto“.

Crisi Fedez – Chiara, lui: “Relazione tossica, mai sopportato il suo ambiente”

Mesi fa, ospite di GrenBaud su Twitch, Fedez ha parlato così di Chiara Ferragni: “Parlo di una relazione in cui ci facevamo del male a vicenda, non mi sembra di attribuire colpe a nessuno, parlo di una relazione tossica. Poi se qualcuno ci vuole leggere chissà quali robe, bene“. E sugli amici / collaboratori della moglie ha aggiunto: “Ovviamente mi sfogo con le persone che non mi sono mai andate a genio e di cui mi sono fortunatamente liberato, perché poi quando chiudi una relazione chiudi con la persona e con tutta la cerchia. E io non ho mai fatto segreto che non ho mai sopportato l’ambiente circostante: non uscivo perché non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire o fare vacanza“.