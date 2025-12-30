Crisi export Sardegna

L’export manifatturiero della Sardegna è in crisi. Secondo una ricerca di Confartigianato Imprese, le vendite di prodotti isolani all’estero hanno subito un calo del 17,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, posizionando la regione all’ultimo posto nella classifica nazionale. La Toscana, l’Abruzzo e la Campania guidano la classifica con aumenti rispettivi del 12,4%, 10,2% e 2,2%, a fronte di un aumento nazionale del 2%.

Le esportazioni delle micro, piccole e medie imprese sarde hanno registrato un calo ancora più marcato, del 29,8%, contro una media nazionale del -1,2%. Tuttavia, alcuni settori hanno mostrato segnali positivi, come la moda sarda, che ha registrato un aumento dell’0,8% contro una media nazionale del -3,8%, e la meccanica isolana, con un aumento del 4,9% contro una media nazionale del -1,8%.

Le esportazioni sarde verso la Germania hanno registrato un aumento dell’83,1%, posizionando l’Isola al secondo posto dopo il Friuli. Tuttavia, le vendite in Cina hanno subito un calo del 58,3%, posizionando la Sardegna all’ultimo posto nella classifica nazionale, che nel complesso ha registrato una frenata del 14%.