Crisi export in Germania

L’economia tedesca dovrebbe finalmente tornare a crescere quest’anno dopo tre anni di recessione e stagnazione. Le stime variano dall’1,2% della Commissione europea all’1,3-1,5% dell’IFO, mentre la Bundesbank è più prudente con una previsione tra 0,7% e 1%. Tuttavia, il problema principale per la Germania resta la crisi delle esportazioni. Nei primi 11 mesi del 2025, la bilancia commerciale tedesca ha registrato un avanzo di 182,3 miliardi di euro, contro i 225,11 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, con un calo di circa 43 miliardi (-19%).

Le esportazioni tedesche verso gli Stati Uniti sono in declino, mentre le importazioni dalla Cina sono in aumento. Nei primi 10 mesi del 2025, il surplus commerciale con gli Stati Uniti è sceso da 69,64 a 58,28 miliardi di dollari (-16,3%), mentre il disavanzo con la Cina è passato da 47,8 a 69,3 miliardi di euro (+45%). La Germania aveva impostato la sua politica commerciale ed economica sul presupposto di conquistare il mercato cinese senza perdere quello degli Stati Uniti e dell’Eurozona, ma sta accadendo il contrario.

L’austerità fiscale, che inizialmente sembrava essere il grimaldello di Berlino per imporre la sua supremazia nel continente, ha prodotto risultati opposti. Gli alleati del Sud Europa hanno dovuto risanare i conti pubblici e si sono dovuti reinventare sui mercati internazionali per trovare uno sbocco alle proprie merci. L’Italia, ad esempio, ha visto le sue esportazioni crescere di oltre il 70% tra il 2007 e il 2024, passando dal 22,5% al 28,3% del Pil.

La crisi delle esportazioni in Germania non è congiunturale, ma strutturale. Il modello tedesco è entrato in crisi a causa della perdita dei mercati stranieri, della fine del petrolio e del gas russi a basso costo e dello smantellamento della globalizzazione. La Germania si ritrova a dover rimediare a decenni di investimenti politici fallimentari alla luce dei nuovi equilibri geopolitici. Il cancelliere Friedrich Merz ha annunciato un maxi-piano di riarmo in deficit, che prevede la spesa di 1.000 miliardi di euro in più rispetto alle entrate.

Tuttavia, la matematica dice che se la Germania aumenta la domanda interna e le esportazioni, importerà di più dall’estero e l’avanzo commerciale si ridurrà. Il problema è che quasi nessuno in Europa può permettersi politiche fiscali espansive, poiché i mercati segnalano di non voler finanziare le crescenti passività dei governi. La crisi dell’export in Germania è un’opportunità e un rischio per l’Italia, che potrebbe vedere una riduzione della vigilanza di Bruxelles sui conti pubblici, ma anche una contrazione delle esportazioni verso la Germania, il suo principale partner commerciale.