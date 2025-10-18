Crisi energetica in Italia: la situazione attuale e prospettive

Le condizioni generali di vendita stabiliscono le regole per l’acquisto di prodotti sul sito www.prealpina.it, gestito dalla Società Editoriale Varesina S.p.a. (SEV). SEV è l’unico venditore e offre i prodotti secondo le normative sul commercio elettronico. Gli utenti devono registrarsi per effettuare acquisti e possono farlo gratuitamente seguendo le istruzioni sul sito.

Il contratto di vendita si considera concluso quando l’ordine dell’utente viene ricevuto dal server di SEV. È importante che l’utente controlli eventuali errori prima della conferma dell’ordine. SEV si riserva il diritto di rifiutare ordini da utenti coinvolti in controversie legali o con dati falsi.

I prezzi sono in Euro e includono l’IVA, ma non comprendono sempre le spese di spedizione. Gli utenti possono pagare tramite carta di credito o bonifico bancario, con specifiche modalità per ciascun metodo.

Per quanto riguarda la consegna, i prodotti possono essere spediti all’indirizzo fornito dall’utente o ritirati presso un punto designato. SEV non è responsabile per eventuali ritardi che non sono imputabili a sue negligenze.

Gli utenti hanno il diritto di recesso entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto, previa comunicazione a SEV. Il reso deve essere effettuato in condizioni adeguate e la spedizione è a carico dell’utente. SEV non è responsabile per prodotti danneggiati o non resi correttamente.

Infine, le fotografie e le descrizioni dei prodotti possono differire dai prodotti reali, e SEV non è responsabile per tali discrepanze o per forze maggiori. Per qualsiasi informazione, gli utenti possono contattare il servizio clienti tramite email.