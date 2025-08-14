Crisi energetica in Egitto, Eni rivede strategie verso Cipro

Nel contesto attuale di crisi energetica, l’Egitto ha azzerato le sue esportazioni di gas, cambiando drasticamente i propri piani. Inizialmente, l’amministratore delegato dell’Eni, Claudio Descalzi, sperava di contare su significative forniture dall’Egitto per sostituire le importazioni di gas dalla Russia. Tuttavia, la situazione economica del paese ha costretto il governo a rivolgersi a Israele, che aumenterà le forniture di metano fino a 130 miliardi di metri cubi nei prossimi 15 anni, per un valore di almeno 35 miliardi di dollari.
L’Egitto, che aspettava di guadagnare esportando gas in Europa, ora deve importare dalla sua vicina Israele. Questa condizione impatta anche sulle aspettative italiane, poiché l’Eni non può più fare affidamento sul gas egiziano per rimpiazzare le mancate forniture russe. La produzione del giacimento di gas Zohr, scoperto dall’Eni dieci anni fa, ha mostrato segnali di declino. Le riserve stimate sono state revisionate a circa 10-11 mila miliardi di piedi cubi, rispetto ai 30 mila inizialmente previsti.
Recenti rapporti indicano un abbassamento della produzione a Zohr, con medie giornaliere di 1,9 miliardi di piedi cubi nel 2024, inferiori ai 2,7 miliardi del 2019. Nel bilancio dell’Eni si evidenzia un calo della produzione gasifera in Egitto.
In risposta a questa situazione, l’Eni guarda verso Cipro, dove ha firmato un accordo per sfruttare il nuovo giacimento di Cronos. Questo gas verrà trattato negli impianti di Zohr e rivenduto. I progetti di esportazione gas dall’Egitto sembrano ora archiviati, mentre si punta a rimettere in funzione le infrastrutture entro il 2027.