Crisi educativa in Italia: opportunità e sfide attuali

Cillian Murphy, attore noto per i suoi ruoli di successo, ha recentemente dichiarato di non aver mai voluto diventare un professore, nonostante sia cresciuto in una famiglia di insegnanti. Grazie alla sua carriera nel cinema, ha trovato comunque un modo per esplorare questo tema. Murphy è il protagonista di “Steve”, un film diretto da Tim Mielants, disponibile su Netflix, in cui interpreta il preside di una scuola per ragazzi con difficoltà sociali e comportamentali.

Il film è tratto dal racconto “Shy” di Max Porter e segna la terza collaborazione tra Murphy e Mielants, dopo “Peaky Blinders” e “Piccole cose come queste”. Murphy spiega che l’adattamento è stato realizzato da una prospettiva condivisa, intrecciando le storie di Steve e del giovane protagonista, Shy.

La trama, ambientata negli anni ‘90, si concentra su una giornata cruciale per il preside e i suoi studenti, con la minaccia di una chiusura imminente della scuola. Durante questo periodo, una troupe cinematografica documenta la vita della struttura. Murphy ha evidenziato come il film abbia aumentato il suo rispetto per gli operatori del settore educativo e sociale, che pur essendo sottovalutati, svolgono un lavoro fondamentale per la formazione delle nuove generazioni.

Un insegnante che ha avuto un impatto significativo nella vita di Murphy è stato Bill Wall, che lo ha avvicinato al teatro e alla poesia, contribuendo a mantenere vive storie significative nel genere narrativo degli studenti e degli insegnanti.