Crisi economica in Venezuela

Le crescenti tensioni tra gli Stati Uniti e il Venezuela, tra cui l’inasprimento delle sanzioni legate al petrolio del Paese sudamericano, si verificano mentre la valuta del Paese continua a crollare. In dodici mesi il rapporto dollaro-bolivar è cresciuto del 480 per cento.

La banca centrale venezuelana ha fissato il tasso di cambio ufficiale a 301,37 bolívar per un dollaro, ma il tasso ufficiale è solo una parte della storia. La maggior parte dei venezuelani e delle imprese non possono acquistare dolari al tasso fissato dal governo e sono spesso costretti a rivolgersi ai canali del mercato nero.

Sul mercato illegale, il dollaro viene scambiato a 560 bolívar, l’85 per cento in più rispetto al tasso ufficiale. Si stima che oltre due terzi degli scambi di valuta in Venezuela avvengano attraverso queste piattaforme. L’accesso ai dollari al tasso governativo rimane limitato, costringendo le imprese e le famiglie a fare affidamento sul mercato parallelo, dove la valuta è significativamente più debole.

Il crescente divario tra i due tassi ha effetti tangibili sulla vita quotidiana. I prezzi dei generi alimentari, degli affitti, dei trasporti e dei beni importati si adeguano al tasso di cambio del mercato nero, mentre molti stipendi continuano a essere pagati in bolívar, erodendo costantemente il potere d’acquisto.

Il Venezuela si è sempre più dollarizzato per far fronte all’inflazione e all’instabilità valutaria. Con le banche e i meccanismi di scambio ufficiali soggetti a rigidi controlli, le piattaforme di criptovaluta sono emerse come un mercato ampiamente utilizzato ma informale per i dollari, fornendo liquidità in un’economia in cui l’accesso alla valuta forte è limitato.

Il presidente Nicolás Maduro ha dichiarato una crescita economica di quasi il 9 per cento, ma le stime delle aziende private indicano che l’inflazione potrebbe superare il 500 per cento. La carenza di valuta forte ha aggiunto ulteriore pressione sul bolívar, un problema aggravato dal prolungato stallo del Venezuela con Washington. Il Paese esporta sempre più greggio attraverso canali non ufficiali con forti sconti, limitando ulteriormente l’afflusso di dollari e rafforzando il ciclo di deprezzamento della valuta e di aumento dell’inflazione.