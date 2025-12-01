Crisi economica in Italia

L’economia italiana sta attraversando una lunga stagnazione, confermata dai dati sul Pil che mostrano una crescita molto bassa. Secondo le previsioni della Commissione Europea, l’Italia sarà l’unico Paese dell’Unione con un Pil inferiore all’1% sia nel 2026 che nel 2027. La produzione industriale sta registrando un calo ininterrotto dall’ultimo trimestre del 2022, a parte alcuni piccoli sussulti mensili.

La situazione economica italiana è caratterizzata da una profonda crisi, con un’inflazione alta e una perdita del potere d’acquisto dei salari. L’indice dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona,ha registrato un’inflazione cumulata del 21,6% nel quadriennio e una acquisita del 2,4% ad ottobre 2025. La dinamica salariale non ha seguito quella dei prezzi e tra l’andamento dell’inflazione e quello delle retribuzioni contrattuali orarie permane un divario ancora molto ampio.

La crescita dell’occupazione nasconde tre criticità che mostrano le fragilità del mercato del lavoro italiano. In particolare, la qualità dell’occupazione resta bassa, con un elevato numero di lavoratori a termine e un tasso di occupazione basso. La crescita è trainata dagli over 50, che rappresentano oltre il 40% degli occupati, costretti a restare al lavoro per l’aumento dell’età pensionabile.

Il miglioramento del quadro di finanza pubblica celebrato dal governo è il risultato di un pesante consolidamento fiscale, pari a circa 13 miliardi annui, deciso dallo stesso Esecutivo italiano con il Piano strutturale di bilancio. La strategia governativa si è basata sulla riduzione della spesa primaria netta e su un aumento nascosto della tassazione su lavoratori dipendenti e pensionati tramite il drenaggio fiscale.

Il piano europeo “Rearm Europe” e gli impegni assunti in sede Nato sconvolgeranno gli equilibri di bilancio e modificheranno la composizione della spesa pubblica. La crescita della spesa in difesa dal 2,0% del Pil di oggi al 5,0% entro dieci anni significa per l’Italia passare dai 45,2 miliardi nel 2025 a oltre 146,2 miliardi nel 2035. Ci sarà un aumento delle risorse destinate alla difesa di oltre 10 miliardi annui e, alla fine del decennio, la spesa cumulata ammonterà a circa 964 miliardi.

Le scelte di politica economica non sono mai neutrali, bensì il risultato di decisioni politiche. La scelta politica del governo è quella di aver impostato una manovra che non incide sulla crescita e che si basa su austerità, drenaggio fiscale e riarmo. Si ritiene che le risorse necessarie per finanziare la spesa pubblica si possano recuperare attraverso una riforma complessiva del sistema fiscale, una vera lotta all’evasione fiscale e contributiva e una tassazione su profitti, rendite e grandi ricchezze.