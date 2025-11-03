Crisi economica in Italia: scenari e prospettive future

Iva Zanicchi sarà l’ospite della seconda puntata di Belve, prevista per domani su Rai2. Durante l’intervista, Zanicchi affronta con ironia il tema della sua presunta rivalità con Mina, definendola un mito per il suo ritiro strategico e consigliandole di rimanere a Lugano per preservare il suo status. Alla domanda su eventuali sentimenti di invidia verso Mina, Zanicchi ammette di aver provato rabbia, ma non invidia.

L’intervista prende una piega più seria quando Zanicchi condivide le sue difficoltà fiscali. Sottolinea di aver sempre pagato le tasse ma di essere stata raggirata da persone di fiducia. Ha affrontato una pesante situazione debitoria, che l’ha costretta a raccogliere fondi e a pagare oltre sette miliardi e mezzo. Nonostante ciò, chiarisce che la mancata ricezione dell’Iva per due anni ha aggravato la sua situazione, ironizzando sulla volontà di “donare se stessa” senza successo.

Commentando il ritorno del programma Ok il prezzo è giusto nel 2026, Zanicchi fa un avvertimento: senza di lei, il programma avrebbe poche chance di successo. Francesca Fagnani risponde sarcasticamente, sottolineando il punto di vista dei dirigenti.

L’intervista si conclude con un riferimento divertente a un episodio passato di presunta ipnosi, dove Zanicchi rivela che era tutto finto e che la sua abilità di attrice ha convinto tutti. In chiusura, afferma con sicurezza di essere la migliore, mentre Maria De Filippi è attesa per una sorpresa speciale nella puntata.