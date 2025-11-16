Lo spread, che un tempo era visto come uno strumento di speculazione finanziaria volto a mettere in crisi l’economia italiana, è ora considerato un indicatore della validità della politica economica del governo attuale. Tuttavia, è importante ricordare ai sostenitori degli effetti positivi delle politiche dell’attuale governo che il settore industriale ha già registrato 32 cali nella produzione. Inoltre, i costi energetici rimangono i più alti in Europa.

Nonostante l’export stia mostrando segni di ripresa, anche in presenza di dazi statunitensi, non può sostenere un’economia che da tempo cresce a ritmi minimi. Il valore attuale dello spread è influenzato non tanto dalle politiche italiane, quanto dalle difficoltà della Germania, le cui ultime amministrazioni hanno contribuito a questa situazione.

Di recente, il governo tedesco ha introdotto una legge per ridurre le tariffe energetiche, mettendo in difficoltà la concorrenza, in particolare quella italiana. In Italia, il problema energetico non viene affrontato con la giusta urgenza e si prevede un aumento delle accise sul gasolio, il che potrebbe alimentare ulteriormente l’inflazione, specialmente nel settore alimentare.

Mentre il governo italiano è impegnato in discussioni su condoni e rottamazioni di cartelle esattoriali, la Germania sta attuando politiche per rafforzare la competitività delle sue industrie pesanti. Di conseguenza, lo spread è destinato ad aumentare, comportando un incremento dei costi legati al debito. Questo scenario evidenzia come il governo italiano non stia ponendo l’industria al centro della propria agenda, a differenza di quanto sta facendo il governo tedesco.

Le attuali scelte politiche del governo italiano potrebbero portare a una nuova crisi dello spread, sottolineando l’importanza delle strategie adottate nei governi precedenti. In definitiva, la situazione economica continua a indicare una mancanza di attenzione verso il bene collettivo, contrariamente ai risultati mostrati dal governo tedesco.