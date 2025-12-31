Crisi economica in Italia

Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, molti italiani si chiedono se il nuovo anno porterà miglioramenti economici. La legge sembra sistemare i conti dello Stato, ma non garantisce le sicurezze economiche necessarie per il ceto medio. I ritocchi alle aliquote dell’Irpef non risolvono il problema dei salari e della capacità di spesa delle famiglie italiane.

La questione è aggravata dall’inflazione in costante aumento rispetto a stipendi insufficienti per arrivare a fine mese. Il carrello della spesa è sempre più vuoto e questo problema merita maggiore attenzione da parte del governo. Dal primo gennaio, aumentano le accise sul gasolio e i pedaggi autostradali, contrariamente a quanto promesso.

Il panorama economico è preoccupante e penalizza la classe media, pone serie domande sul futuro di artigiani e commercianti, riguarda anche i dipendenti pubblici e privati. Gli industriali chiedono di essere ascoltati dall’esecutivo, lamentano gli alti costi energetici e prefigurano scenari difficili per il futuro. La stragrande maggioranza dei cittadini fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e sono chiamati a pagare tutte le tasse, contribuendo in modo massiccio agli introiti dello Stato.

Solo 33,5 milioni di persone su 58,9 milioni di residenti hanno effettivamente pagato almeno un euro di Irpef. Il problema non è che tutti paghino troppo, ma che pochi paghino per tutti. Meno di un terzo degli italiani paga oltre tre quarti delle imposte e il ceto medio regge da solo il welfare. In Italia ci sono sei milioni di poveri, costretti a rinunciare a curarsi perché obbligati da altre priorità di sussistenza quotidiana. Questo quadro di riferimento non può passare sotto silenzio e i governanti dovrebbero occuparsene con efficacia.