Crisi economica in Germania: il paradosso della crescita finanziaria

La Germania sta affrontando una grave crisi economica. Recenti stime indicano una crescita del PIL dello 0,1%, dopo le diminuzioni degli anni precedenti. Questo scenario di recessione tecnica mette a rischio il tradizionale modello industriale tedesco, mentre la Borsa, rappresentata dal DAX, continua a crescere, trainata dalle multinazionali esportatrici e dal settore tecnologico-finanziario, creando una disconnessione tra l’economia reale e i mercati.

Secondo l’economista Marcel Fratzscher, i mercati finanziari ignorano la perdita di competitività del paese, evidenziando un distacco strutturale tra capitali e produzione. L’approccio capitalistico tedesco si è spostato dagli investimenti in impianti ai riacquisti di azioni, privilegiando la rendita piuttosto che l’innovazione e la creazione di lavoro.

Il sociologo Wolfgang Streeck ha descritto questo fenomeno come una fase di decomposizione del capitalismo democratico. La frammentazione del lavoro e il declino delle comunità produttive sono accompagnati da una crescente difficoltà dei sindacati nel rappresentare i lavoratori. Contestualmente, le misure fiscali adottate dal governo non riescono a risolvere le problematiche legate ai costi dell’energia, alla transizione ecologica e alla digitalizzazione, particolarmente critiche nelle regioni orientali.

Le aziende ormai operano come nodi flessibili in una rete economica globale, attenuando il legame con il territorio. Questo porta a un aumento delle tensioni sociali, con l’ascesa di partiti populisti che guadagnano consensi a scapito delle forze tradizionali.

I dati recenti mostrano un’ulteriore caduta del PIL e delle esportazioni, con un indice di fiducia degli investitori in costante declino. Questo riflette una crisi che va oltre l’economia, toccando il sociale e il politico. La Germania non rappresenta più solo un’eccezione, ma un modello di un capitalismo in evoluzione, dove il valore si distacca dalla produzione e il benessere non è necessariamente legato alla crescita.