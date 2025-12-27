Crisi economica a Betlemme

Dopo due anni di assenza, il Natale è tornato a Betlemme, uno dei luoghi più simbolici dell’identità cristiana. La città, dove nacque Gesù Cristo, ha ripreso a risplendere con centinaia di persone radunate nella piazza della Mangiatoia, davanti alla Basilica della Natività, per celebrare la festa. Un concerto dal vivo, banchetti e un enorme albero di Natale hanno accompagnato i credenti riuniti per la prima volta dall’inizio dell’ottobre 2023.

La comunità cristiana palestinese, composta da circa 50.000 persone, vive in pace con la comunità musulmana, ma soffre le violenze della polizia e dei coloni israeliani. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, ha portato i saluti della comunità cristiana di Gaza, dove ha celebrato una messa prenatalizia tra le rovine. Ha parlato di una Gaza devastata dalla guerra e ha affermato che il messaggio del Natale è inseparabile dalla sofferenza e dalla resilienza.

Tuttavia, la realtà dei palestinesi è molto diversa dalle parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha affermato che in Israele i cristiani possono celebrare la loro fede con pieni diritti e totale libertà. In realtà, le comunità cristiane in Palestina subiscono violenze e persecuzioni, e la loro vita è resa difficile dalle restrizioni e dagli attacchi dei coloni israeliani.

A Betlemme, l’economia è stata paralizzata dalla guerra e dalle restrizioni imposte da Israele, con una disoccupazione che è salita dal 14% al 65%. Circa 4.000 persone hanno lasciato la città in cerca di lavoro, e la vita quotidiana è diventata una lotta per la sopravvivenza. La situazione è simile in altre città palestinesi, dove le comunità cristiane subiscono attacchi e violenze, e le loro chiese e luoghi di culto sono stati distrutti o danneggiati.

Papa Leone ha condannato la terribile situazione umanitaria a Gaza, dove centinaia di migliaia di persone vivono in tende e alloggi fatiscenti, esposti al freddo e alla pioggia. Ha affermato che non c’è pace in Palestina, nemmeno per i palestinesi cristiani. La situazione dei cristiani in Palestina è quindi molto difficile, e la loro vita è resa ancora più dura dalle violenze e dalle restrizioni imposte da Israele.