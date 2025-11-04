Crisi e tensioni in Memphis: il futuro di Morant incerto

Morant ha messo a segno 18 punti, con 5 tiri su 16, nessun canestro da tre punti e 8 tiri liberi su 9, oltre a sei rimbalzi, 10 assist e un recupero in 35 minuti durante la partita persa contro Detroit per 114-106.

Nonostante non sia mai stato un campione nelle conclusioni da tre, il suo inizio di stagione è particolarmente deludente, avendo realizzato solo 5 triple su 36 tentativi. Il suo stato d’animo a Memphis sembra influenzare il suo rendimento. Le medie attuali di Morant sono deludenti: 20,4 punti, 7,1 assist, 3,7 rimbalzi, 1,0 recuperi e 2,9 palle perse a partita, posizionandolo al di fuori delle prime cento posizioni nel ranking.