Crisi e Talenti: il Futuro del Cinema Italiano Oggi

Durante un panel al MIA, produttori, distributori ed esercenti hanno acceso un acceso dibattito sulla difficoltà di scoprire nuovi talenti nel panorama del cinema italiano. Tutti hanno concordato che le attuali normative di finanziamento rappresentano un ostacolo, ma ciascuno ha presentato la propria visione, sostenendo la necessità di maggiore autonomia.

Tra i partecipanti, Ola Byszuk, unica voce internazionale, ha evidenziato il prestigio del cinema italiano a livello mondiale, citando l’esempio di un film presentato a Cannes. Tuttavia, ha lamentato la mancanza di strumenti di supporto, come il finanziamento per la promozione che era disponibile in passato.

Davide Novelli ha sottolineato la difficoltà di garantire sostenibilità alle opere prime italiane, facendo notare che il box office non deve essere l’unico criterio di valutazione per i film d’esordio. Ha evidenziato che spesso queste opere non riescono a trovare un pubblico, poiché i giovani registi tendono a realizzare film troppo autoreferenziali.

Ines Vasiljevic ha condiviso preoccupazioni relative alla nuova legislazione sul tax credit, che ha reso più difficile produrre opere prime. Ha messo in luce la difficoltà di garantire uscite sul mercato proficue per questi film, sottolineando la necessità di un dialogo tra produttori, distributori e istituzioni.

Roberto Proia ha aggiunto che è fondamentale tenere a mente il pubblico, affermando che l’obiettivo deve essere quello di coniugare l’arte con le esigenze commerciali. Ha citato la sua esperienza positiva con film che, pur avendo avuto budget contenuti, hanno trovato il proprio pubblico grazie a una buona promozione.

Infine, Gino Zagari ha segnalato la sovrapproduzione di film italiani come una delle cause principali dell’attuale crisi, evidenziando che le sale cinematografiche fanno fatica ad accogliere tutte le nuove uscite, penalizzando i film d’autore e le opere prime.